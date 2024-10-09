Зустріч у форматі «Рамштайн», заплановану на 12 жовтня, перенесли

Зустріч Контактної групи у форматі «Рамштайн», яка мала відбутися у Німеччині 12 жовтня, переносять. Про це повідомило «Суспільне» із посиланням на пресслужбу американської авіабази «Рамштайн» у Німеччині. Перед цим Джо Байден повідомив, що не зможе приїхати на зустріч через ураган «Мілтон».

«Подія 12 жовтня 2024 року переноситься. Оголошення щодо майбутніх зустрічей Контактної групи з питань оборони України будуть згодом», – цитує «Суспільне» пресслужбу авіабази.

Зазначимо, що після повідомлення Джо Байдена про відтермінування поїздки до Німеччини, держсекретар США Ентоні Блінкен також заявив, що не приїде на зустріч контактної групи у зв’язку з ураганом «Мілтон».

За прогнозами синоптиків, ураган накриє штат Флорида ввечері 9 жовтня. У США евакуюють мешканців узбережжя та мобільних будинків.

Нагадаємо, 8 жовтня Білий Дім повідомив, що президент Сполучених Штатів скасував поїздку до Анголи та Німеччини через ураган «Мілтон», який насувається на штат Флорида. У Німеччині американський президент планував перебувати з 10 по 13 жовтня. Зокрема, Джо Байден мав очолити засідання контактної групи у форматі «Рамштайн». А також, за даними джерел Bloomberg, президент США планував провести окрему зустріч з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, президентом Франції Емманюелем Макроном та прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Крім того, Володимир Зеленський мав представити План перемоги України партнерам.

Раніше прессекретар президента України Сергій Никифоров повідомляв, що 12 жовтня на засіданні у форматі «Рамштайн» Джо Байден озвучить перші рішення щодо Плану перемоги Володимира Зеленського.