Під час своєї поїздки в особистих справах чиновник отримував зарплатню

Співробітники Служби безпеки України разом з Державним бюро розслідувань викрили заступника голови Полтавської обласної ради на службовому підробленні. За даними слідчих, у 2023 році чоловік під виглядом відрядження подорожував Євросоюзом. Про це у вівторок, 16 квітня, повідомили у прес-службі СБУ та ДБР.

Слідчі встановили, у березні 2023 року посадовець оформив собі службове відрядження до польського міста Бидгощ та під виглядом робочої поїздки виїхав за межі України. Того ж дня він вилетів із Польщі до Португалії.

«Там він перебував весь термін “службового відрядження”. Про це свідчать виписки із банківських карток, які посадовець використовував для сплати рахунків у закордонних готелях, ресторанах та магазинах. Також, за наявними даними, під час перебування за кордоном він підписав довіреність на іноземну громадянку для придбання собі нерухомості в Євросоюзі», – йдеться у повідомленні СБУ.

8 квітня 2023 року посадовець повернувся до Польщі, а звідти до України. Слідчі встановили, що після повернення з так званого відрядження чоловік вніс неправдиві відомості до звітних документів. Крім того, що під час своєї поїздки в особистих справах чиновник отримував зарплатню в Полтавській обласній раді, чим завдав матеріальної шкоди місцевому бюджету.

«Під час обшуків у депутата вилучено оригінали документів, у тому числі іноземних, щодо його проживання та маршрутів поїздок за межами України. Також виявлено мобільні телефони, які підтверджують незаконну діяльність посадовця», – повідомили у СБУ.

Посадовцю повідомили про підозру у службовому підробленні, використанні свідомо підробленого документа та шахрайстві (ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 та ч. 1 ст. 190 КК України).