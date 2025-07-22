Дорога пролягала через територію комбінату

Суд присудив керівнику дочірнього підприємства «Чернівецький комбінат хлібопродуктів» штраф та два роки умовного покарання за вимагання та отримання хабаря в розмірі 100 тис. грн від підприємиці. Також посадовця визнали винним в підроблені службових документів. У суді чоловік свою провину визнав повністю.

Заступника директора ДП «Чернівецький комбінат хлібопродуктів» Ігоря Бондаренка 28 жовтня 2021 року призначили на посаду виконувача обов’язки керівника підприємства. На початку липня 2023 року обвинувачений дізнався, що у власності підприємиці є приміщення поруч з ділянкою, яка належить комбінату. Однак бізнесменка їздить до свого приміщення і провозить товар через землю, яка належить ДП «Чернівецький комбінат хлібопродуктів». Після цього Ігор Бондаренко почав створювати штучні перешкоди для ведення підприємницької діяльності, а саме заборонив проїзд та прохід через вказану земельну ділянку територією комбінату, йдеться у вироку Чернівецького районного суду Чернівців від 16 липня.

Щоб підприємиця могла і надалі користуватися проїздом, обвинувачений під час особистої зустрічі 10 липня 2023 року повідомив, що слід йому особисто заплатити 120 тис. грн. Це мало би бути компенсацією за користування ділянкою комбінату хлібопродуктів з червня 2022 року по червень 2023 року. Для того, щоб угода виглядала законною, вони мали б укласти договір про встановлення земельного сервітуту.

«Обвинувачений наголосив, що лише після згоди оплатити 120 тис. грн, він укладе договір земельного сервітуту, яким буде дозволено прохід та проїзд до приміщень. Він також повідомив, що, відповідно до вказаного договору, підприємиці необхідно буде надалі щомісячно сплачувати 10 тис. грн за користування земельною ділянкою. Обвинувачений зазначив, що всі гроші жінка повинна сплачувати лише готівкою, мотивуючи це тим, що банківські рахунки підприємства анульовані у зв’язку з процедурою банкрутства», – йдеться у вироку.

Жінка погодилася на пропозицію заплатити хабар частинами. Вперше вона принесла гроші 19 липня 2023 року. У службовому кабінеті директора підприємиця передала готівку та заздалегідь підготовані проєкти документів, а саме договір про встановлення земельного сервітуту та інші.

Слідство встановило, що з початку липня до 31 серпня 2023 року керівник чернівецького комбінату хлібопродуктів привласнив 100 тис. грн. У суді сторона обвинувачення зазначила, що ці гроші посадовець не вніс в касу підприємства і не розрахувався ними по заборгованості із зарплати. Однак обвинувачений підробив документи, які нібито засвідчують те, що він вносив гроші в касу і виплачував 90 тис. грн заборгованості працівнику.

Ігор Бондаренко в суді повністю визнав свою вину. Він зазначив, що добровільно уклав угоду з прокурором і просив її затвердити.

Чернівецький районний суд Чернівців визнав його винним і призначив п’ять років ув’язнення. Однак, враховуючи визнання вини, замінив покарання на легше – два роки умовного терміну, якщо обвинувачений за цей час не скоїть ще одного злочину. Також призначили штраф в розмірі 68,8 тис. грн. На вирок можна подати апеляційну скаргу.