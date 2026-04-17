Заступник міського голови, керуючий справами Тернопільської міської ради Іван Хімейчук задекларував елітне авто Maserati Levante 2017 року випуску. У декларації про доходи за 2025 рік посадовець зазначив, що користується цим автомобілем, який належить його сину Петру Хімейчуку.

Згідно з декларацією, сім’я Хімейчуків має п’ять об’єктів нерухомості. Це земельна ділянка площею 372 м2 та житловий будинок площею 297 м2 у Тернополі, які є у власності Івана Хімейчука. Також посадовець вказав дві земельні ділянки та будинок у селі Папірня Чортківського району, якими володіє його дружина Ірина Хімейчук. Ще два житлові будинки зводяться. Це будинок у Тернополі площею 331 м2 , яким володіє Іван Хімейчук, а також будинок в селі Папірня площею 180 м2, який належить його дружині.

Заступник мера Тернополя вперше задекларував авто свого сина Петра Хімейчука. Це кросовер Maserati Levante 2017 року випуску, яким посадовець користується. Зазначена вартість транспорту – 1,5 млн грн. Також він задекларував автомобіль Toyota Proace Verso 2024 року випускував 2,5 млн грн. Раніше цього автомобіля у деклараціях Івана Хімейчука не було.

У 2025 році сім’я Хімейчуків взяла електричний пікап Ford F-150 Lightning 2023 року в лізинг (фінансова оренда, що поєднує оренду та кредит – ред.). Вартість авто становить 1,6 млн грн. Лізинг уклали з ТОВ «Аквтокредит Плюс». Окрім того, сім’я посадоця має ще чотири автомобілі – Kia Sportage 2020 року, Volkswagen Multivan 2013 року, Toyota Highlander 2022 року (належать Ірині Хімійчук) та авто BMW X5 2015 року (придбане за умовами лізингу).

За 2025 рік Іван Хімейчук заробив у міській раді понад 1,4 млн грн, а його дружина отримала 7,6 млн грн доходу від підприємницької діяльності. За даними YouControl, вона займається організацією конгресів та торгівельних виставок. Допоміжними КВЕДами є роздрібна торгівля пальним, прибирання будинків та продаж комп’ютерного обладнання. Від відчуження рухомого майна подружжя отримало майже 2 млн грн. Також у заступника мера готівкою є 1,4 млн грн, 8700 доларів та 6500 євро, а в його дружини – 800 тис. грн та 7 тис. євро.

Іван Хімейчук виплачує кредит в сумі майже 1,7 млн грн, який він взяв у 2024 році. Торік його дружина оформила новий кредит на суму 1,75 млн грн. Заставою зазначили автомобіль чоловіка – Toyota Proace Verso вартістю 2,5 млн грн.

Додамо, що син заступника міського голови Петро Хімейчук потрапив у скандал довкола коворкінг-центру для переселенців у тернопільському парку «Сопільче». Журналісти «20 хвилин» з’ясували, що у приміщенні для ВПО діє приватна танцювальна студія під керівництвом Петра Хімейчука. Останній підтвердив, що прибуток від оренди коворкінгу йде в його кишеню. У поліції за цим фактом розпочали перевірку.

За даними Тернопільської міської ради, Іван Хімейчук перебуває на посаді заступника мера з грудня 2013 року, з 2015-го він також керує справами міської ради. Посадовець одружений, виховує сина. Не судимий. Народився у Тернополі 19 січня 1972 року, навчався в загальноосвітній школі №18. У 1996-му закінчив Тернопільський державний педагогічний інститут.