Заступника голови Одеської облради підозрюють у вимаганні 50 тис. доларів від забудовника
Підозрюваний обіцяв потерпілому оформити дозвіл на будівництво котеджного містечка біля Одеси
Служба безпеки України викрила та затримала одного із заступників голови Одеської обласної ради. Посадовця та його спільників підозрюють у вимаганні 50 тис. доларів від місцевого підприємця. Про це повідомили у пресцентрі СБУ.
За даними Одеської обласної прокуратури, потерпілий вирішив придбати земельну ділянку площею майже 1,6 га в Овідіопольському районі для ведення особистого селянського господарства. Згодом він вирішив використати ці території під будівництво котеджного містечка біля Одеси.
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У вересні 2025 року за рекомендацією знайомих чоловік звернувся до чиновника обласної ради, щоб отримати консультацію та допомогу. Під час зустрічі в одному з ресторанів Одеси депутат запевнив, що за 10 тис. доларів нібито зможе оформити дозвільні документи на будівництво котеджів.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
«Від самого початку чиновник не мав реальної можливості виконати обіцяне, а використав довіру потерпілого, аби обманним шляхом заволодіти його грошима», – зазначили в прокуратурі.
Як стверджує СБУ, у разі відмови платити – забудовнику погрожували штучним затягуванням із підготовкою документів.
Для реалізації схеми фігурант залучив секретаря однієї із селищних рад Одеського району та керівницю інжинірингової компанії.
Співробітники Служби безпеки задокументували злочини фігурантів і затримали їх після одержання першої частини хабаря – 10 тис. доларів. Під час обшуків в помешканнях затриманих виявили документи та докази оборудки.
Наразі заступнику голови облради повідомили про підозру у шахрайстві, вчиненому у великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України). Прокуратура звернулася до суду з клопотанням про обрання підозрюваному запобіжного заходу – застави у сумі майже 10 млн грн.
Розв’язується питання щодо повідомлення про підозру іншим учасникам злочинної схеми.