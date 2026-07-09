Зловмисників затримали після одержання 10 тис. доларів хабаря

Служба безпеки України викрила та затримала одного із заступників голови Одеської обласної ради. Посадовця та його спільників підозрюють у вимаганні 50 тис. доларів від місцевого підприємця. Про це повідомили у пресцентрі СБУ.

За даними Одеської обласної прокуратури, потерпілий вирішив придбати земельну ділянку площею майже 1,6 га в Овідіопольському районі для ведення особистого селянського господарства. Згодом він вирішив використати ці території під будівництво котеджного містечка біля Одеси.

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У вересні 2025 року за рекомендацією знайомих чоловік звернувся до чиновника обласної ради, щоб отримати консультацію та допомогу. Під час зустрічі в одному з ресторанів Одеси депутат запевнив, що за 10 тис. доларів нібито зможе оформити дозвільні документи на будівництво котеджів.

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«Від самого початку чиновник не мав реальної можливості виконати обіцяне, а використав довіру потерпілого, аби обманним шляхом заволодіти його грошима», – зазначили в прокуратурі.

Як стверджує СБУ, у разі відмови платити – забудовнику погрожували штучним затягуванням із підготовкою документів.

Для реалізації схеми фігурант залучив секретаря однієї із селищних рад Одеського району та керівницю інжинірингової компанії.

Співробітники Служби безпеки задокументували злочини фігурантів і затримали їх після одержання першої частини хабаря – 10 тис. доларів. Під час обшуків в помешканнях затриманих виявили документи та докази оборудки.



Наразі заступнику голови облради повідомили про підозру у шахрайстві, вчиненому у великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України). Прокуратура звернулася до суду з клопотанням про обрання підозрюваному запобіжного заходу – застави у сумі майже 10 млн грн.

Розв’язується питання щодо повідомлення про підозру іншим учасникам злочинної схеми.