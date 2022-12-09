Трьом заступникам мера Одеси повідомили про підозру в участі у злочинній організації, а також у хабарництві

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про підозру трьом заступникам міського голови Одеси Геннадія Труханова. Їм інкримінують участь у злочинній організації, повідомили в пресслужбі Національного антикорупційного бюро.

Йдеться про:

першого заступника міського голови Одеси Михайла Кучука;

виконувача обов’язків заступника міського голови Одеси Олега Бриндака – керівника апарату виконавчого комітету Одеської міськради;

заступницю міського голови Одеси Світлану Бедрегу.

Усім їм інкримінують створення злочинної організації та участь у ній, а також хабарництво.

Оскільки розташування Михайла Кучука наразі невідоме, то про підозру йому повідомили заочно.

За даними слідства, восени 2021 року в Одесі з'явилася злочинна організація, учасники якої взяли на себе контроль за аспектами економічного життя міста, серед яких взаємодія з забудовниками, закупівлі коштом місцевого бюджету, діяльність комунальних підприємств та налагодили процес системного підкупу чиновників та депутатів місцевої ради.

За інформацією правоохоронців, з листопада 2021 по серпень 2022 заступник мера Одеси та керівник апарату міськради Олег Бриндак отримав майже 2,5 млн грн, першому заступнику Труханова Михайлу Кучуку передали з березня по липень 2022 року 900 тис. грн, а заступниці мера Одеси Світлані Бедрезі нібито передали 300 тис. грн. Ці гроші вони отримали за прийняття рішень в інтересах злочинної організації. Імена заступників Труханова опублікувало «Суспільне», їх було озвучено під час судового засідання в цій справі 5 грудня.

5 грудня в цій справі НАБУ та САП затримали трьох людей за підозрою у створенні злочинної організації та вчиненні корупційних злочинів в Одесі. Це бізнесмен Борис Кауфман, екс-нардеп Олександр Грановський та Костянтин Єфремов.

Кауфману, Грановському та Єфремову оголосили підозру в створенні злочинної організації та підкупі чиновників. Згодом Кауфман вийшов під заставу.