В Міноборони Мстислав Банік займався проєктами «Армія+» та «Резерв+»

Кабінет міністрів призначив Мстислава Баніка заступником міністра оборони. Він відповідатиме за реформу системи закупівель для українського війська. А Юрій Мироненко стане генеральним інспектором Міністерства оборони. Про це у четвер, 26 березня, повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

За його словами, ключове завдання Баніка – зробити оборонні закупівлі максимально прозорими та ефективними. Відомо, що Банік має досвід у сфері державних цифрових сервісів. Раніше в Міністерстві цифрової трансформації він був причетний до запуску та розвитку застосунку «Дія», а в Міноборони займався проєктами «Армія+» та «Резерв+».

До 2019 року він працював у приватному секторі як підприємець, де займався маркетингом, онлайн комунікаціями та цифровими продуктами для бізнесу. Банік родом з Ужгорода.

Також, як зазначив Федоров, новопризначений заступник має бойовий досвід: добровільно приєднався до війська, служив від солдата до офіцера, брав участь у створенні підрозділів FPV-дронів та працював на рівні штабу. Зокрема, він долучався до операцій у складі підрозділу CODE 9.2.

Окрім цього, уряд призначив Юрія Мироненка генеральним інспектором Міністерства оборони. На цій посаді він відповідатиме за оцінку стану справ у військах та ефективність управлінських рішень. Його завдання – забезпечити регулярний аналіз ситуації на фронті та надавати зворотний зв’язок для коригування політик.

Раніше Мироненко обіймав посаду заступника міністра оборони, де відповідав за розвиток системи DELTA, впровадження Mission Control, а також за технологічні рішення, зокрема у сфері штучного інтелекту та військових інновацій. До цього він працював заступником міністра цифрової трансформації, очолював Держспецзв’язку та є учасником бойових дій.

Нагадаємо, 22 січня Федоров призначив волонтера та засновника благодійного фонду «Спільнота Стерненка» Сергія Стерненка своїм радником з питань підвищення використання БпЛА на фронті.

25 січня він призначив своїм радником експерта у галузі військових радіотехнологій Сергія Бескрестнова з позивним «Флеш».