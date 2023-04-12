Загалом у Луцькому міськрайонному суді Олег Ющук пропрацював 18 років

Вища рада правосуддя позбавила довічних виплат екс-суддю Луцького міськрайонного суду Олега Ющука. Раніше Вищий антикорупційний суд визнав його винним у прийнятті 500 доларів хабара та зловживанні впливом, і призначивза це три роки тюрми. Коли вирок набрав законної сили, у ВРП з'явились підстави, аби анулювати виплати екс-посадовцеві.

Засідання, на якому розглядали питання щодо Олега Ющука, провели у вівторок, 11 квітня, повідомляє прес-служба Вищої ради правосуддя. «Припинення відставки судді є підставою для припинення виплати щомісячного довічного грошового утримання, що було нараховано у зв’язку з відставкою. Копію рішення Ради буде направлено до Пенсійного фонду України», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Олега Ющука звинувачували у тому, що він за 500 доларів обіцяв повпливати на свого колегу Андрія Сівчука, який розглядав справу про нетверезе водіння. За ці гроші Андрій Сівчук начебто мав закрити справу через завершення строків.

У березні 2018 року суддю Ющука затримали, йому повідомили про підозру у зловживанні впливом. Наприкінці 2020 року Вища рада правосуддя відправила Олега Ющука у почесну відставку із довічним утриманням. Загалом у Луцькому міськрайонному суді чоловік пропрацював 18 років.

У липні минулого року Вищий антикорупційний суд виніс вирок у цій справі: Олега Ющука визнали винним у порушенні ч.2 ст. 369-2 ККУ (зловживання впливом) та призначили йому три роки ув'язнення. Відомо, що вирок набрав законної сили, відтак на його підставі Вища рада правосуддя прийняла рішення про припинення його відставки.