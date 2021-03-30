Посадовця затримали на хабарі 3 червня 2020 року

Галицький районний суд Львова оштрафував колишнього керівника управління запобігання надзвичайним ситуаціям ГУ ДСНС у Львівській області Ореста Галонька. У червні торік його затримали на хабарі за погодження фіктивних документів на склади з піротехнікою.

Як пишуть «Наші Гроші. Львів», у матеріалах справи зазначено, що 3 червня Ореста Галонька затримали під час одержання частини хабаря за фіктивну перевірку протипожежної документації складів із піротехнікою для приватного підприємця.

Йшлося про перші 200 доларів (5,4 тис. грн) траншу, за які посадовець мав вплинути на погодження декларації відповідності матеріально-технічної бази. Ще за 300 доларів він пообіцяв не вносити об’єкт у план перевірок.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 ККУ (одержання неправомірної вигоди службовою особою). Однак під час розслідування прокурор змінив обвинувачення на ч. 2 ст. 369-2 ККУ (зловживання впливом). Своє рішення він обґрунтував, зокрема, тим, що під час затримання обвинувачений не був службовою особою, до повноважень якої входила реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази, однак міг вплинути на відповідне погодження.

У суді Орест Галонько свою провину визнав. Тож 19 березня суддя Галицького районного суду Наталія Зубачик призначила йому 18,7 тис. грн штрафу з позбавленням на три роки права обіймати певні службові посади в органах Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Сам Орест Галонько звільнився з посади начальника управління запобігання надзвичайним ситуаціям ГУ ДСНС у 2020 році.