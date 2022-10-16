Після акарицидної обробки у парку не варто вигулювати тварин

У понеділок, 17 жовтня, на території Стрийського парку у Львові розпочнеться другий етап акарицидної обробки для мінімазіції укусів відвідувачів кліщами. Про це повідомляє адміністрація парку.

Тож львів’ян просять утриматись від відвідування парку протягом 72 годин, особливо це стосується вигулу тварин у парку.

Зазвичай парки Львова обробляють від кліщів у травні – на цей місяць, за умови сухої і теплої погоди, припадає пік активності кліщів. Утім, кліщі можуть бути активними і восени під час хорошої погоди. Через укуси кліщів можуть передаватися інфекційні захворювання, найчастіше – хвороба Лайма (бореліоз). Найчастіше кліщі присмоктуються до тварин, тож власникам собак, які вигулюють тварин у парку, варто ретельно оглядати улюбленців після прогулянок.