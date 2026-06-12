Логістичний центр «Укрпошти» знищено внаслідок атаки росіян 8 червня

Внаслідок російської атаки на сортувальний хаб у Харкові АТ «Укрпошта» зазнала збитків на понад 11 млн грн. Про це 12 червня повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

За його словами, понад 1 млн грн із загальної суми спрямують на компенсації клієнтам за знищені під час атаки посилки. Виплати здійснюватимуться упродовж 1–2 днів після подання відповідної заяви.

Смілянський наголосив, що компанія не отримує дотацій, грантів чи субсидій із державного або місцевих бюджетів, тому всі втрати покриватиме за рахунок власного прибутку.

Водночас «Укрпошта» не планує згортати діяльність у Харкові та вже опрацьовує варіанти відновлення роботи пошкодженого хабу. Компанія також співпрацює з власником сортувального центру для оцінки масштабів пошкоджень і підготовки плану відновлення.

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Нагадаємо, у ніч на 8 червня російський дрон влучив у сортувальний хаб «Укрпошти» в Харкові. Внаслідок атаки пошкоджено частину сортувального обладнання. Після інциденту компанія перебудувала логістичні маршрути через резервні майданчики, аби забезпечила доставлення посилок, листів, преси, ліків і товарів.

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Остаточну оцінку завданих збитків компанія планує провести після відновлення енергопостачання, детального обстеження об’єкта та завершення роботи профільних комісій.