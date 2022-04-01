21-річного мешканця Чернівецького району засудили до 3 років та 7 місяців ув’язнення за зберігання та вживання канабісу. Поліції наркомана здала його матір. Суд першої інстанції виправдав хлопця. Втім, прокуратура подала апеляцію і таки домоглася реального покарання для 21-річного юнака

Як у п’ятницю, 1 квітня, повідомила прес-служба Чернівецької обласної прокуратури, 21-річний буковинець у період непогашеної судимості продаж наркотиків продовжив зберігати вдома канабіс для власного вживання. На хлопця у поліцію поскаржилася його матір.

«У період непогашеної судимості за злочин у сфері незаконного обігу наркотичних речовин 21-річний житель Чернівецького району на шлях виправлення не став та продовжив зберігати для власного вживання наркотичний засіб канабіс. Про його незаконні дії правоохоронцям повідомила матір. Суд першої інстанції виправдав громадянина. В апеляційному порядку прокурор довів його вину повністю», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Суд визнав 21-річного мешканця Чернівецького району винним за ч. 1 ст. 309 ККУ (незаконне виробництво, придбання, зберігання наркотичних засобів) та призначив йому 3 роки і 7 місяців позбавлення волі.