Президент закликав додатково надати засоби захисту від балістичних ракет

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 27 серпня, заявив, що європейські партнери цього тижня ухвалили важливі рішення для посилення української протиповітряної оборони. Водночас глава держави наголосив, що цих заходів недостатньо для ефективного захисту від російських балістичних ракет.

За словами президента, європейські союзники вже погодили нові кроки для зміцнення української ППО.

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«Зараз на тижні були важливі рішення на посилення української ППО від наших європейських союзників», – сказав Зеленський.

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Водночас він закликав доповнити цю допомогу окремими пакетами, спрямованими саме на протидію балістичним ударам. За його словами, одним із механізмів для цього має стати PURL.

«Важливо, щоб вони доповнювалися також додатковими пакетами захисту від балістики, передусім через PURL», – наголосив президент.

Зеленський пояснив, що Росія продовжує вкладати значні ресурси у виробництво ракет та розширення війни, тому Україні необхідно збільшувати можливості для перехоплення таких цілей.

Президент також підкреслив, що зміцнення ППО безпосередньо впливає на безпеку населення. На його думку, здатність України ефективно збивати російські ракети може впливати і на подальші рішення Москви щодо продовження війни.

Нагадаємо, 26 серпня Bloomberg повідомило, що Росія може готуватися до посилення ударів по Україні на тлі відсутності прогресу в переговорах про завершення війни. Серед потенційних цілей російських атак називають Київ, зокрема центральну частину столиці, а також об'єкти критичної інфраструктури в інших українських містах.

Тим часом в Офісі президента наголошують, що Росія продовжує використовувати іноземні компоненти та матеріали під час виробництва балістичних ракет.