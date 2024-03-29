Володимир Зеленський припустив, як Україна поверне усі свої території «не лише військовим шляхом»

Президент України Володимир Зеленський вважає, що президент Владімір Путін може повернути нашій державі усі окуповані території, якщо українським захисникам вдасться відтіснити російських окупантів до кордонів, що були напередодні широкомасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року. Про це він розповів в інтерв'ю CBS News, пише Liga.net.

Президент України переконаний, що у такому випадку українцям не потрібно буде деокуповувати усі захоплені Росією території виключно військовим шляхом в не обов'язково доведеться виходити на кордони 1991 року. На його думку, разом з українськими землями Путін втратить впевненість у країнах, на підтримку яких все ще розраховує, а разом з тим і силу всередині Росії.

«Я впевнений, коли Путін втратить усе, що він захопив після 2022 року, зросте упевненість серед тих країн, які ще сумніваються, чи підтримувати Україну, а Путін втратить силу у своїй державі», – зазначив український лідер.

відео Офісу президента

Лише у такому випадку, переконаний президент, господар Кремля буде готовий до діалогу.

«Тоді вимогою цивілізованого світу до нього має стати визволення всіх українських земель», – наголосив Володимир Зеленський.

Зауважимо, що раніше президент Росії заявив про плани інтегрувати окуповані території України до 2030 року. За його словами, впродовж наступних 6 років захоплені частини Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей повинні «вийти на рівень життя, який відповідає російському».