Президент спростовує повідомлення про просування РФ на фронті

Президент Володимир Зеленський заявив, що від початку 2025 року Росія втратила вбитими й пораненими 346 тис. солдатів. Про це він сказав в інтерв’ю Axios 27 жовтня.

«Це майже ідентично кількості, яку вона (йдеться про Росію, – ред.) мобілізувала за цей час», – сказав президент і додав, що наводить дані українських генералів.

Окрім цього, українська розвідка виявила, що Владімір Путін приватно хвалився союзникам, що Росія окупує весь Донбас до 15 жовтня, однак цей термін сплив.

«Росія не може цього зробити. У нього (Владіміра Путіна, – ред.) недостатньо людей. Його сильні батальйони знищені. Сьогодні на полі бою ми в основному залишаємося там, де стояли протягом останніх двох-трьох місяців», – розповів Володимир Зеленський.

Президент спростував нещодавні заяви про просування Росії на фронті. За його словами, він чітко пояснив американському колезі Дональду Трампу, що ця інформація не відповідає дійсності, а американська розвідка також підтверджує: «зараз на полі бою ніхто не перемагає».

Раніше повідомлялось, що Володимир Зеленський заявив про готовність воювати з Росією ще щонайменше два роки. Про це президент України сказав прем’єру Польщі Дональду Туску.