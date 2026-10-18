Водночас Володимир Зеленський повідомив, що в Україні тривають обмеження роботи Starlink

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що США знову обмінюються розвідувальними даними з Україною. В ефірі NBC Meet the Press у неділю, 18 жовтня, він зазначив, що блокування даних тривало «певний час».

За словами Зеленського, обмін розвідувальними даними США був ненадовго «заблокований», що обмежило доступ України до інформації про атаки російських балістичних ракет. Крім того, в Україні встановили обмеження на роботу терміналів Starlink компанії SpaceX. На думку Зеленського, кроки американської адміністрації свідчать про зближення з Росією, що загрожує не тільки Україні, але й США.

«Ми хочемо йому (Трампу – ред.) довіряти. Я сподіваюся, що він змінить свої рішення, бо вважаю, що це все помилки, і це не допоможе нам, і це не допоможе Сполученим Штатам», – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що угода Дональда Трампа з росіянами тільки «зміцнить бажання Путіна окупувати нас». На запитання, яка перспектива того, що США більш офіційно стануть на бік Росії, український президент заявив, що Україна не зможе перемогти.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

«Якщо ці дві країни будуть разом... ми не переможемо і не зможемо встояти», – сказав він.

Володимир Зеленський також підтвердив, що США відновили Україні доступ до розвідувальних даних щодо пусків російських балістичних ракет. За його словами, блокування цих даних тривало «певний час».

Водночас Зеленський зазначив, що Україна все ще стикається з постійним обмеженням швидкості використання Starshield, військової версії сервісу Starlink.

Нагадаємо, напередодні, 17 жовтня, український президент заявив, що обмеження роботи терміналів супутникового звʼязку Starlink було спланованою операцією. Він розповів, що в Україні зберігаються обмеження швидкості роботи Starlink до 161 км/год, а також повідомив, що SpaceX не відповідає на запити України.