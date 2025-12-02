Володимир Зеленський анонсував вадкі рішення для завершення війни

Володимир Зеленський анонсував «важкі рішення» для припинення російсько-української війни. Водночас президент України наголосив, що мир має бути справедливим та довготривалим. Про це глава держави написав у вівторок, 2 грудня, у своєму телеграм-каналі.

«Простих рішень щодо закінчення війни не буде. Ми розуміємо, що відбувається. Розуміємо, з ким маємо справу. Питання не в складності прийняття рішень. Я спроможний їх приймати. Важливо, щоб усе було справедливо й відкрито. Щоб не було ніякої гри за спиною України. Щоб нічого не було вирішено без України про нас, про наше майбутнє», – написав Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський зауважив, що саме Росія розпочала війну, але Україна погоджується зі США, що «кровопролиття достатньо». Водночас президент наголосив, що війна має закінчитися так, щоб «через рік Росія не прийшла знову, із третім вторгненням», оскільки вона не досягла бажаних результатів на фронті.

«Вони (росіяни, – ред.) не досягли цілі окупувати нашу державу. Але я не впевнений, що їхні цілі змінилися. Вони можуть відтермінуватися, а нам потрібен для цього захист», – зауважив Володимир Зеленський.

Також Володимир Зеленський повторив, що найважчими пунктами мирного плану є питання територій, заморожених російських активів та гарантій безпеки.

«Я не можу говорити від імені європейських лідерів про заморожені гроші у Європі. Я можу лише поділитися своїм баченням, а вони можуть мене підтримати. І про гарантії безпеки. Ми розраховуємо на сильні гарантії безпеки з боку Сполучених Штатів і Європи, а також деяких інших лідерів», – йдеться у дописі Володимира Зеленського.

Крім того, Володимир Зеленський повідомив, що чекає від США сигналів за результатами переговорів з Росією й від них «залежать наступні кроки». Президент України запевнив, що готовий до зустрічі з Дональдом Трампом.

«Ми отримаємо ті чи інші сигнали. Якщо сигнали спрацюють так, якщо це fair play із нашими партнерами, то, може, ми зустрінемося з американською делегацією дуже швидко. На якому рівні – ми подивимося, залежно від сигналів. Якщо сигнали будуть давати можливість і шанс прийняття глобальних, але швидких рішень, то буде рівень вищий», – написав президент України.

Нагадаємо, 2 грудня під час пресконференції в Ірландії Володимир Зеленський повідомив, що мирний план США скоротився до 20 пунктів.