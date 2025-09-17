Зеленський повідомив, що російські війська планують ще дві важкі наступальні кампанії
Попередні три операції ворога провалилися
Україна зупинила три наступальні кампанії Російської Федерації, але ворог планує ще дві місії. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Sky News, яке було опубліковане у вівторок, 16 вересня.
Зеленський розповів, що росіяни планують провести в Україні ще дві наступальні місії, однак попередні три операції ворога провалилися. На його думку, це дуже важливий сигнал.
«По-перше, те, про що я європейцям говорив і у Білому домі з президентом Трампом, з його оточенням. Я говорив, що росіянам не вдасться взяти наш схід, і що те, що вони вам розказують про те, що вони можуть окупувати місто Суми, все це є брехня і маніпуляції. Все це ми зможемо показати й довести. І саме так ми й спрацювали. Три кампанії росіяни програли», – зауважив президент.
Він наголосив, що росіяни зазнали великої кількості втрат серед особового складу і техніки. Та українських військових потрібно підтримувати озброєнням та фінансовою підтримкою, яка йде на виробництво зброї.
«Зараз нашим воїнам потрібно триматися і морально, і духом, їх потрібно підтримувати. І підтримувати їх передусім зброєю та фінансами від наших партнерів. Бо фінанси всі йдуть на українське виробництво дронів і РЕБ. Саме цим потрібно зараз підтримувати українського воїна. І тоді ми витримаємо ще дві маніпулятивні наступальні операції РФ», – додав Зеленський.
Нагадаємо, наприкінці серпня у Генштабі заявили, що чергова сезонна наступальна кампанія Росії закінчилась нічим. Окупаційні війська не здобули повного контролю над жодним великим містом.