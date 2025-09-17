Зеленський наголосив, що росіяни зазнали великої кількості втрат серед особового складу і техніки

Україна зупинила три наступальні кампанії Російської Федерації, але ворог планує ще дві місії. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Sky News, яке було опубліковане у вівторок, 16 вересня.

Зеленський розповів, що росіяни планують провести в Україні ще дві наступальні місії, однак попередні три операції ворога провалилися. На його думку, це дуже важливий сигнал.

«По-перше, те, про що я європейцям говорив і у Білому домі з президентом Трампом, з його оточенням. Я говорив, що росіянам не вдасться взяти наш схід, і що те, що вони вам розказують про те, що вони можуть окупувати місто Суми, все це є брехня і маніпуляції. Все це ми зможемо показати й довести. І саме так ми й спрацювали. Три кампанії росіяни програли», – зауважив президент.

Він наголосив, що росіяни зазнали великої кількості втрат серед особового складу і техніки. Та українських військових потрібно підтримувати озброєнням та фінансовою підтримкою, яка йде на виробництво зброї.

«Зараз нашим воїнам потрібно триматися і морально, і духом, їх потрібно підтримувати. І підтримувати їх передусім зброєю та фінансами від наших партнерів. Бо фінанси всі йдуть на українське виробництво дронів і РЕБ. Саме цим потрібно зараз підтримувати українського воїна. І тоді ми витримаємо ще дві маніпулятивні наступальні операції РФ», – додав Зеленський.

Нагадаємо, наприкінці серпня у Генштабі заявили, що чергова сезонна наступальна кампанія Росії закінчилась нічим. Окупаційні війська не здобули повного контролю над жодним великим містом.