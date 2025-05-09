Зеленський та Трамп обговорили необхідність подальших зусиль заради миру

Президент України Володимир Зеленський ввечері у четвер, 8 травня, провів нову розмову з американським колегою Дональдом Трампом, яку назвав дуже теплою та конструктивною. Сторони обговорили угоду про економічне партнерство та кроки до припинення війни з Росією.

За словами Зеленського, під час розмови сторони привітали ратифікацію Верховною Радою угоди про економічне партнерство. Президент України назвав це по-справжньому історичним документом який відкриває багато нових можливостей для співпраці.

Крім того, вони обговорили необхідність подальших зусиль заради миру, зокрема конкретні кроки, які можуть бути зроблені. Зеленський наголосив, що Україна готова до негайного 30-денного припинення вогню.

«Це те, що може дати багато шансів для дипломатії. Україна готова до повного припинення вогню прямо сьогодні, прямо із цієї хвилини – на 30 днів тиші. Тільки по-справжньому. Щоб не було ударів ракет, дронів і щоб не було цих сотень штурмів на фронті», – сказав президент України.

При цьому Зеленський підтвердив готовність до переговорів із Москвою.

«Я також підтвердив, що Україна готова до переговорів у будь-якому форматі. Але для цього Росія має показати серйозність своїх намірів завершити війну, почавши з повного й безумовного припинення вогню», – додав він.

Після розмови із президентом України Трамп в соцмережі Truth Social повторив заклик до встановлення всеосяжного режиму припинення вогню між Україною та Росією на місячний термін.

«В ідеалі США закликають до 30-денного безумовного припинення вогню. Сподіваємося, що прийнятне припинення вогню буде дотримано, і обидві країни будуть притягнуті до відповідальності за повагу до святості цих прямих переговорів», – йдеться в повідомленні.

Трамп наголосив, якщо режим припинення вогню не буде дотримуватись, США та їхні країни-партнери запровадять нові санкції.

Нагадаємо, 26 квітня перед початком похорону Папи Римського Франциска президент США Дональд Трамп провів зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Вона тривала лише 15 хвилин.

У Білому домі назвали цю зустріч дуже продуктивною.

Згодом про деталі зустрічі двох лідерів повідомило американське видання Axios. За їхніми словами, під час тієї розмови Зеленський сказав, що не боїться йти на поступки для припинення війни, але йому потрібні сильні гарантії безпеки.