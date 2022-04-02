Зеленський розкритикував «слуг народу», які хочуть змінити слова гімну України
Президент, зокрема, закликав народних обранців «не виставляти себе дурнями»
Президент Володимир Зеленський розкритикував нардепів від «Слуги народу», які пропонують змінити слова гімну України. Про це йшлося у відеозверненні Зеленського.
Президент, зокрема, закликав народних обранців «не виставляти себе дурнями».
«Хочу сказати декілька слів і тим політикам, деяким депутатам Верховної Ради України, які абсолютно не розуміють, що відбувається в серцях наших людей. Настільки не розуміють, що аж придумали змінювати національний гімн. У мене питання до цих осіб: а що ви у своєму житті зробили такого, щоб у вас з'явилося моральне право змінювати слова гімну? Ви що – видатні поети? Може, ви відзначилися чимось у боях за Україну? Чи зараз час такий прийшов, що можна гімн міняти і це треба, коли тобі захочеться? Заспокойте емоції. Припиніть виставляти себе дурнями», – заявив Зеленський.
Президент висловив думку, що авторам цих та подібних пропозицій варто було би взяти зброю в руки та вирушити на поле бою.
28 березня двоє народних депутатів від «Слуги народу» – Іван Юнаков та Георгій Мазурашу – внесли до Верховної Ради законопроєкт про зміну слів національного гімну України на такі:
«Процвітає України, її слава й воля!
Вже нам браття українці усміхнулась доля!
Гинуть наші вороженьки, як роса на сонці,
Бо пануємо ми, браття, у своїй сторонці.
Душу й тіло ми зміцнили за нашу свободу,
Бо віками ми є браття козацького роду
Чорне море нам сміється, дід Дніпро радіє
Бо у нашій Україні доленька квітніє!
А завзята праця щира всіх нас об’єднає
Пісня волі в Україні гучніше лунає!
Душу й тіло ми зміцнили за нашу свободу,
Бо віками ми є браття козацького роду!»
На думку авторів законопроекту, викладення державного гімну України в новій редакції «ознаменує новий історичний етап розвитку Української держави, її народу та нації, закріпить перемогу в боротьбі за існування та захисту незалежності».
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