Президент Володимир Зеленський розкритикував нардепів від «Слуги народу», які пропонують змінити слова гімну України. Про це йшлося у відеозверненні Зеленського.

Президент, зокрема, закликав народних обранців «не виставляти себе дурнями».

«Хочу сказати декілька слів і тим політикам, деяким депутатам Верховної Ради України, які абсолютно не розуміють, що відбувається в серцях наших людей. Настільки не розуміють, що аж придумали змінювати національний гімн. У мене питання до цих осіб: а що ви у своєму житті зробили такого, щоб у вас з'явилося моральне право змінювати слова гімну? Ви що – видатні поети? Може, ви відзначилися чимось у боях за Україну? Чи зараз час такий прийшов, що можна гімн міняти і це треба, коли тобі захочеться? Заспокойте емоції. Припиніть виставляти себе дурнями», – заявив Зеленський.

Президент висловив думку, що авторам цих та подібних пропозицій варто було би взяти зброю в руки та вирушити на поле бою.

28 березня двоє народних депутатів від «Слуги народу» – Іван Юнаков та Георгій Мазурашу – внесли до Верховної Ради законопроєкт про зміну слів національного гімну України на такі:

«Процвітає України, її слава й воля!

Вже нам браття українці усміхнулась доля!

Гинуть наші вороженьки, як роса на сонці,

Бо пануємо ми, браття, у своїй сторонці.

Душу й тіло ми зміцнили за нашу свободу,

Бо віками ми є браття козацького роду

Чорне море нам сміється, дід Дніпро радіє

Бо у нашій Україні доленька квітніє!

А завзята праця щира всіх нас об’єднає

Пісня волі в Україні гучніше лунає!

Душу й тіло ми зміцнили за нашу свободу,

Бо віками ми є браття козацького роду!»

На думку авторів законопроекту, викладення державного гімну України в новій редакції «ознаменує новий історичний етап розвитку Української держави, її народу та нації, закріпить перемогу в боротьбі за існування та захисту незалежності».