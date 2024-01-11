Союзники передали українським військовим далекобійну зброю, за допомогою якої ЗСУ знищили «26 російських вертольотів за добу і 12 літаків за раз». Про це 11 січня повідомив президент України Володимир Зеленський на прес-конференції у Латвії.

Зеленський заявив, що російські літаки та гелікоптери були знищені «далекобійною зброєю», отриманою від союзників. Назву зброї президент України вирішив не уточняти.

«Партнери передали нам деяку далекобійну зброю. Я не говоритиму яку, але партнери зрозуміють. Ми нею знищили 26 вертольотів за добу, 12 літаків, які піднімалися і били потім ракетами, проти яких ці системи (протиповітряної оборони, – ред) і працювали. Ми 12 знищили за раз. Просто було чим», – розповів Зеленський.

Попри те, що заява про знищені літаки прозвучала в контесті розмови про ППО, Зеленський пізніше уточнив, що йдеться саме про «далекобійну зброю», яку він теж вважає частиною ППО, оскільки ця зброя знищила літаки, які бомбардували Україну.

Також він не уточнив, коли саме і де було знищено російські гелікоптери та літаки. Ймовірно, говорячи про «26 гелікоптерів за добу» Зеленський мав на увазі удари по аеродромах Луганська і Бердянська ракетами ATACMS 18 жовтня. Також ще 7 березня Командування морської піхоти повідомляло про знищення «понад трьох десятків ворожих гелікоптерів». Однак тоді жодної інформації про передачу Україні далекобійного озброєнння від союзників не було.

Щодо фрази про знищення 12 літаків за раз, то тут може йтись про удар 9 серпня 2023 року по авіабазі «Саки» в Новофедорівці. Тоді говорилось, що Росія втратила щонайменше 9 літаків Су-24 і Су-30.