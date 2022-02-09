Президент України Володимир Зеленський підписав закон про зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення, згідно з якими тепер за неповагу до суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС) загрожуватиме відповідальність. Інформація про підписання закону №5490 доступна на сайті Верховної Ради.

За відповідний законопроект народні депутати проголосували 25 січня. Документ, який розробило Міністерство юстиції, дозволяє штрафувати порушників від 850 до 2550 грн за неповагу до суддів ВАКС.

З ухваленням цього закону судді вищих спеціалізованих судів, зокрема ВАКС, отримують повноваження реагувати на неповагу до суду та порушення порядку судового засідання.

Проявами неповаги до суду є: злісне ухилення від явки в суд свідка, потерпілого, позивача, відповідача або непідкорення зазначених осіб та інших громадян розпорядженню головуючого, порушення порядку під час судового засідання, а також вчинення будь-яких дій, які свідчать про явну зневагу до суду або встановлених у суді правил.

«Громадське» з посиланням на заступника міністра юстиції Олександра Банчука пише, що досі судді вищих спеціалізованих судів не мали можливості притягати винних до адмінвідповідальності, хоча при цьому мали прямий обов'язок реагувати на неповагу до суду та порушення порядку судового засідання.