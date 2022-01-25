Депутати Верховної Ради України на своєму засіданні у вівторок, 25 січня, провалили голосування щодо законопроекту з поправками до Кримінального кодексу, які передбачали впровадження кримінальної відповідальності за підробку документів щодо проведення профілактичних щеплень.

Як повідомляється на сайті парламенту, законопроект №6084 проходив сьогодні голосування у другому читанні поіменно, однак набрав лише 186 голосів «за» і таким чином був відхилений загалом.

#Рада9 відхилила #ЗП6084 «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за підробку документів, що стосуються проведення профілактичних щеплень» pic.twitter.com/wUT1BXIVcg — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) January 25, 2022

Законопроект було внесено до парламенту Кабінетом міністрів України 23 вересня 2021 року, він швидко отримав позитивні висновки профільних комітетів та був включений до порядку денного 19 жовтня. Комітет Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував парламенту ухвалити цей документ.

2 листопада 2021 року проект було взято за основу 282-ма голосами. Цього ж дня Верховна Рада проголосувала за скорочені терміни підготовки законопроекту до другого читання.

Проект пропонував включити до Кримінального кодексу статтю, яка передбачала використання підроблених документів про щеплення проти особливо небезпечних інфекційних хвороб штраф від 17 тис. до 34 тис. грн або обмеження волі на строк до двох років.

Для медиків за внесення неправдивих відомостей до медичної документації про щеплення передбачався штраф від 34 тис. до 68 тис. грн або позбавлення волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років.

За виготовлення та збут підроблених документів про щеплення пропонувався штраф від 85 тис. до 170 тис. грн або позбавлення волі на строк до трьох років.