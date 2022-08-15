Президент Володимир Зеленський утворив консультативну раду з питань деокупації та реінтеграції Криму. Очолив її сам Зеленський. Про це йдеться в указі президента №579/2022, опублікованого 15 серпня на сайті президента.

Основними завданнями консультативної ради будуть:

підготовка пропозицій щодо пріоритетів діяльності з питань деокупації, реінтеграції та відновлення територіальної цілісності України;

участь у виробленні позиції України з ключових напрямів діяльності «Кримської платформи»;

підготовка пропозицій щодо удосконалення законодавства з питань, що стосуються деокупації Криму і Севастополя.

Секретарем цієї ради стане постійний представник президента в АР Крим. Крім президента та постійного представника до складу ради увійдуть голова Офісу президента, секретар РНБО, заступники голови ОП, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, міністр цифрової трансформації, інші члени уряду та депутати, а також голова СБУ та генеральний прокурор. Крім цього, туди можуть запрошувати й інших членів.

Указ набуває чинності з дня його опублікування.

Зазначимо, що Кабмін ухвалив Стратегію деокупації Криму у вересні минулого року. Документ має стати дорожньою картою з повернення Криму під контроль України.

Нагадаємо, 23 серпня 2021 року вперше відбувся саміт «Кримської платформи», його кінцева мета — деокупація Криму та його повернення під контроль України. Після проведення Росія пригрозила країнам та організаціям за участь в саміті, назвавши його «зазіханням на територіальну цілісність».