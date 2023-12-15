У п’ятницю, 15 грудня, ведучий ZAXID.NET Новин Андрій Дрозда розповість про місцеву владу: вибухи гранат під час сесії на Закарпатті, заяви у міській раді Києва про відмову фінансувати ЗСУ, а також регіональний конгрес за участі президента Зеленського у Львові.

Наприкінці кожного року особливо гостро постає питання фінансів і бюджету. Дебатують навколо цього як американські конгресмени, так і депутати місцевих громад на Закарпатті. І виявляється, що бюджетна суперечка в закарпатському селі в моменті може призвести до тяжчих наслідків, аніж сварки на Капітолійському пагорбі Вашингтона. Сьогодні під час сесії Керецьківської сільської ради місцевий депутат підірвав у приміщенні три бойові гранати. Поранено двадцять шість осіб, шестеро у лікарні з важкими наслідками.

Згодом виявилося, що депутат від «Слуги Народу» Сергій Батрин конфліктував з головою місцевої громади Михайлом Мушкою. Під час сесії зайшлося про умови оплати праці голови громади у наступному році. Сергій Батрин наполягав, що не можна під час війни виділяти сільському голові надбавку у 50% та щомісячну премію у 100% від окладу. Суперечка про гроші з місцевого бюджету зрештою призвела до трагедії.

Тим часом у Києві під час сесії міської ради теж сперечалися про бюджет. Там йшлося про значно більші суми, ніж селі на Закарпатті. Зрештою обійшлося без жертв, але не без скандалів. Депутатів пікетували небайдужі кияни, які вимагали посилити фінансову підтримку військових за рахунок бюджету столиці. Зокрема йшлося про фінансування програми «Захисник Києва». У той же час київська місцева влада виділяє 120 мільйонів на облаштування аквапарку та інші непотрібні в час війни витребеньки. У відповідь на вимоги громади голова фракції «Європейська солідарність» у Київській міськраді Володимир Прокопів заявив, що Києву не потрібно витрачати бюджетні мільйони на війну та оборону, адже це має робити держава, а «міста мають жити своїм життям».

У будь-якій нормальній державі така заява стала би кінцем політичної карʼєри, але для депутата Прокопіва навряд чи настануть хоч якісь серйозні наслідки. Відірваність від реальності наших політиків навіть місцевого рівня знову набуває важкої хронічної форми. Київські депутати купують елітні автомобілі, живуть своїм розкішним життям і не хочуть навіть думати про повернення російських танків на околиці столиці. Хоча своїми діями вони наближають саме такий сценарій війни.

Президент Зеленський тим часом перебував у Львові на конгресі місцевих і регіональних влад, де спробував нагадати представникам громад, що війна триває, а захист нашої країни це завдання кожного, тож ресурси регіонів, окремих міст і діяльність місцевих керівників мають бути спрямовані на оборону і перемогу.

Перед цим виступом Володимир Зеленський відвідав Марсове поле у Львові, де поховані полеглі в боях наші військові. І часом здається, що наших чиновників і політиків потрібно якнайчастіше водити на військові кладовища, щоби хоч трохи повернути їй до реального світу.

До Львова Зеленський прибув одразу ж після історичного рішення Європейської Ради в Брюсселі про початок перемовин щодо членства України в ЄС. До речі, гасло Європейського Союзу звучить так: In varietate concordia. Єдність у різноманітті. І саме цими словами потрібно керуватися очільникам місцевих громад. Навіть тих, які розташовані за сотні кілометрів від лінії вогню, бо сьогодні кожна наша громада, кожне місто і село насправді прифронтові.