Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 1 квітня у Росії розпочався призов на строкову військову службу і попередив про те, що строковиків можуть відправити на війну в Україні. У зв’язку з цим, він закликав російських матерів і батьків не віддавати своїх дітей до армії, аби вони не стали злочинцями.

«Там [в Росії] стартував весняний призов, який виглядає як традиційний, але який все ж таки відрізняється від звичайного. Бо призовників цього року можуть відправити на війну проти нашої держави, проти нашого народу. А, отже, це гарантовано смерть для багатьох зовсім молодих хлопців», – сказав президент у відеозверненні, опублікованому вночі в суботу, 2 квітня.

У зв’язку з цим, він звернувся російською мовою до громадян держави-агресорки з проханням не віддавати своїх дітей до армії.

«Нам тут не потрібні нові вбиті люди. Бережіть своїх дітей, щоб вони не стали злочинцями. Не віддавайте їх в армію. Робіть все, що можете, щоб вони жили. Вдома. В себе вдома», – сказав Зеленський.

Він констатував, що всієї правди про долю призовників росіянам все одно не скажуть. «Але якщо ви можете донести до них цю правду – зробіть це», – закликав президент України.

Окремо Зеленський нагадав, що проведення Росією призову в окупованому Криму є порушенням міжнародного і гуманітарного права, а також воєнний злочин. Тому він закликав кримчан саботувати російський призов, а якщо не вдасться – то здаватися в полон Збройним силам України.