Володимир Зеленський закликав не вірити фейкам

Президент України Володимир Зеленський записав нове відеозвернення до співвітчизників, у якому застеріг від передчасних висновків, що ґрунтуються на фейкових та недостовірних новинах.

«Щодня ви читаєте, чуєте, бачите десятки, сотні новин. І далеко не всі мають щиру мету. Деякі є просто чутками, а деякі – відвертими, на жаль, фейками. А деякі без розуміння глобального контексту можуть підштовхувати до невірних висновків, змушувати відчувати тривогу. Що читати? На що дійсно реагувати? Кому вірити? Вірте Україні. І знайте головне – наприкінці цього дня все, що вам дійсно потрібно і корисно знати, звучить коротко і просто: за минулу добу ситуація на сході України контрольована», – заявив Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що за минулу добу ситуація на сході України – «досить спокійна».

«Так, є обстріли. Є порушення режиму припинення вогню. І війська біля наших кордонів не зникли. Але найголовніше – у нас – нуль поранених і нуль вбитих», – додав він.

Голова держави повідомив, що на середу, 26 січня, запланована зустріч радників Нормандського формату.

«Ми працюємо аби якомога швидше відбулась зустріч чотирьох Президентів задля майбутнього настання миру в Україні. Рожевих окулярів немає. Дитячих ілюзій немає. Але є надія, спокій, витримка і робота 24 на 7. А отже буде результат. А отже буде і мир», – сказав він.

Президент також відреагував на евакуацію низкою держав частини своїх працівників з України.

«Те, що деякі країни вивозять частину своїх дипломатів – ще зовсім не означає неминучу ескалацію і є тонкощами складної дипломатичної гри. Разом з партнерами ми працюємо спільно і діємо єдиною командою», – запевнив голова держави.

«Тож… Не бійтеся інтернету. Нехай інтернет боїться нас. Чим можна його налякати? Здоровим, критичним, логічним і позитивним мисленням. І щоб за весь цей день ви не прочитали, не побачили і не почули, завершуйте його знаючи головне: у режимі 24 на 7, ми робимо і зробимо все аби вам було мирно, тепло, ситно і щоб всі ви були здорові!», – наголосив у своєму відеозверненні президент.