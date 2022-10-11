Зеленський закликав союзників не піддаватися на шантаж Кремля, оскільки війна вступає у вирішальний етап

Під час виступу на терміновій зустрічі Групи семи (G-7) президент України Володимир Зеленський запропонував розмістити міжнародну моніторингову місію на кордоні між Україною та Білоруссю. Це мало би зменшити ризик провокацій та прямого вступу Білорусі у війну на боці РФ.

«Росія намагається прямо втягнути Білорусь у цю війну, розігруючи провокацію з тим, що ми нібито готуємо удар по цій країні… Україна не планувала і не планує військових заходів проти Білорусі. Нас цікавить тільки відновлення нашої територіальної цілісності. Щоби повністю зняти цю провокацію, щоби зняти навіть припущення щодо будь-якої загрози нібито від нас, ми пропонуємо своє рішення: на кордоні України і Білорусі може бути розміщена місія міжнародних спостерігачів для моніторингу безпекової ситуації», – зазначив у своєму виступі Зеленський.

Він закликав G-7 підтримати цю ініціативу. За його словами, формат може бути опрацьований українськими дипломатами.

Окрім того, у своєму виступі Володимир Зеленський запропонував низку заходів під умовною назвою «формула миру», щоби швидше зупинити Путіна. Це заходи, які, на його думку, позбавлять Путіна шансів досягти цілей в Україні.

«На рівні всієї «Групи семи» й усього нашого демократичного світу маємо відповідати симетрично: коли Росія атакує енергетичний сектор і енергетичну стабільність наших країн, треба заблокувати санкціями її енергетичний сектор, зламати стабільність російських доходів від торгівлі нафтою та газом. Потрібна жорстка цінова стеля для експорту нафти й газу з Росії – нуль прибутку для держави-терориста», – зазначив він.

На думку Зеленського, такі кроки можуть наблизити мир: вони мають спонукати державу-терориста задуматись про мир, про невигідність війни.

Також президент закликав союзників не піддаватися на шантаж Кремля, оскільки війна вступає у вирішальний етап.

Зеленський зазначив, що Україна не готова до діалогу з керівником Росії, який «не має майбутнього».

«Розмови можуть бути або з іншим керівником Росії – який визнаватиме Статут ООН, базові принципи людяності і територіальну цілісність України, – або в іншій конфігурації, щоб ключовий терорист не мав можливості завдяки терору впливати на ключові рішення. Зараз одна людина блокує мир – і ця людина у Москві», – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, що Євросоюз готує новий пакет санкцій проти Росії, який може включати конфіскацію російських активів.