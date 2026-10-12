Володимир Зеленський запропонував підписати «дизель-діл» із Трампом

Президент України Володимир Зеленський запропонував Сполученим Штатам Америки підписати «дизель-діл» з Україною. На думку президента, оскільки Україна впливає на рух російських танкерів та роботу НПЗ в Росії, угоду про постачання дизелю потрібно укласти саме з нею.

Під час спілкування з журналістами на Варшавському безпековому форумі 12 жовтня президент висловив думку, що об'єм дизелю, який буде експортувати Росія, не вплине на світову ціну. Він зазначив, що Росія може експортувати лише до 500 тис. т дизелю на місяць при місячному світовому споживанні у 120 млн т.

«Тому я вважаю, тут абсолютно інша аргументація цих дій. Якщо є такі дії, то чому тоді Америка не укладає з Україною “дизель-діл”? Давайте Україна запропонує “дизель-діл”. Ми ж впливаємо на те, йдуть ці кораблі або ні. Працюють ці НПЗ або ні. Якщо це так, то давайте це зробимо», – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що якщо країни-партнери зможуть гарантувати Україні захист її енергетичної системи, то українські військові не будуть відповідати ударами по російській дизельній інфраструктурі. Крім того, він додав, що в разі нормальної роботи енергетики Україна зможе допомагати дешевшим електропостачанням європейським країнам, в яких є дефіцит електроенергії.

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«Тому так, давайте відповідний “дизель-діл” підпишемо з Президентом Сполучених Штатів Америки», – сказав Зеленський.

Володимир Зеленський зазначив, що енергетична криза випливає з Близького Сходу. За його словами, російська частка у загальносвітовому обсязі дизелю становить 2,2%.

«І якщо не давати Путіну можливості, то він і в інших аспектах буде мати мізерний вплив. Він просто користується тим, що з ним хочуть діалогу, в якому немає рівноправності, немає справедливості. Україна просто демонструє, що вона нормальна незалежна держава, яка готова домовлятися. Але ганьбити себе Україна не буде», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, 9 жовтня Дональд Трамп заявив, що домовився з Путіним про постачання мільйонів тонн російського дизельного пального на американський та світові ринки. Крім того, він звинуватив Зеленського у недостатніх зусиллях для досягнення миру.

Вже 10 жовтня Трамп закликав українців обрати нового президента для укладення угоди з Росією. Він заявив, що попереджав Зеленського не атакувати об’єкти, пов’язані з виробництвом дизельного пального в Росії, однак той «іде й зачіпає дизельне пальне». Зеленський відповів, що Україна готова провести вибори, якщо Росія погодиться на 60-денне перемирʼя. Втім, 12 жовтня Кремль офіційно відкинув цю пропозицію, заявивши, що Росія припинить вогонь тільки у день виборів.