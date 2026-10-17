Зеленський відновив міжнародні перельоти через аеропорт у польському Ряшеві

Президент Володимир Зеленський заявив про покращення відносин між Україною та Польщею. Про це він сказав 17 жовтня, відповідаючи на запитання журналістів в месенджері WhatsApp, повідомляє «Європейська правда».

Журналіст запитав Зеленського, чи пов’язане відновлення його міжнародних поїздок через польський аеропорт у Ряшеві з поліпшенням відносин між двома державами.

«Я хочу сказати абсолютно відверто, що у нас дійсно покращилися відносини з Польщею. Я дуже вдячний за це і Польщі, і нашим командам, і вдячний прем'єр-міністру (Дональду Туску). Вдячний народу Польщі за те, що підтримуєте Україну. Для нас дуже важливо зараз бути разом. Ворог один – Росія, і вона дуже занепокоєна тим, що Україна і Польща – сильний союз», – сказав Зеленський.

Президент додав, що обом країнам потрібно лише посилювати відносини і будь-які проблемні рішення розв’зувати спокійніше.

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«Навіть дуже складні речі ми вирішимо, я впевнений в цьому… Це будуть двосторонньо вигідні відносини, через повагу, через важливість безпеки в Європі», – підсумував Зеленський.

Як повідомлялося, 14 жовтня Володимир Зеленський вилетів у відрядження до Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії з аеропорту в польському Ряшеві. Це був перший політ президента України до третьої країни з території Польщі з червня 2026 року. Водночас у цей період Зеленський відвідував Польщу, зокрема в липні зустрічався з прем’єр-міністром Дональдом Туском у Любліні.

7 червня Зеленський уперше вирушив із візитом до Великої Британії через Кишинів, а не Ряшів, яким раніше користувався для міжнародних поїздок. У соцмережах зміну маршруту пов’язували з напруженням у відносинах між Україною та Польщею. Однак у Міністерстві закордонних справ України заперечували її політичний вимір і називали прив’язку до неї штучною. Утім, наступні свої візити президент України цього року здійснював саме з Кишинева, тоді як літак президента продовжував базуватися в Польщі.

Що відомо про скандал з орденом Білого Орла

У травні 2026 року Володимир Зеленський надав найменування на честь Героїв УПА Окремому центру спеціальних операцій «Північ» Сил спеціальних операцій ЗСУ. Указ Володимира Зеленського викликав обурення серед низки польських політиків, зокрема президента Кароля Навроцького, який заявив, що рішення президента України – образа Польщі.

19 червня Кароль Навроцький позбавив Зеленського Ордена Білого Орла, пояснивши це розбіжностями щодо історичної пам'яті та ставлення до Української повстанської армії. У відповідь президент України повернув свою нагороду. Слідом за президентом від польських відзнак відмовилися низка українських посадовців і політиків. Згодом кілька польських політиків також повернули українські державні нагороди.