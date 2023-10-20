Після зустрічі з командувачами ЗСУ Зеленський поїхав до Миколаївщини

Президент України Володимир Зеленський прибув до Херсоона та зустрівся з Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Спільно з іншими командувачами вони обговорили ситуацію на фронті та стратегію оборони, повідомив у п’ятницю, 20 жовтня, Володимир Зеленський.

«Херсонщина. Нарада з військовими – особливий формат.

Ключове питання – ситуація на основних напрямках фронту. Наші оборонні дії. Авдіївка. Куп’янський напрямок. Південь», – написав президент України.

У нараді взяли учать також начальник Генштабу Сергій Шаптала, командувач морської піхоти ВМС ЗСУ Юрій Содоль, а також командувач ОСУВ «Одеса» Андрій Гнатов. Командувачі відзвітували про ситуацію на фронті та розповіли про забезпечення Сил оборони зброєю та боєприпасами.

Зокрема, йшлося про оборону Авдіївки, яку росіяни намагаються штурмувати з 10 жовтня. Попри намагання окупантів, під час штурмів ворожі сили втрачають рекордну кількість живої сили та техніки.

Окрім того, на Херсонщині Володимир Зеленський зустрівся із прикордонниками та привітав їх із професійним світом.

Після зустрічі із командувачами Володимир Зеленський відвідав Миколаївщину. Зокрема, президент відвідав військовий госпіталь та поспілкувався та нагородив поранених військовослужбовців та медиків.

На Миколаївщині президент також обговорив з місцевою владою ситуацію з відновленням водопостачання та газопостачання в деокупованих населених пунктах. Окрім цього, йшлося про водопостачання Миколаєва та підготовку до опалювального сезону.