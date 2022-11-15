Жіночий ветеранський рух збирає гроші на евакомобіль для Херсонщини
Броньованої машини потребують бойові медики 46-ї десантно-штурмової бригади
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Жіночий ветеранський рух збирає 35 тис. доларів на броньований автомобіль для бойових медиків 46-ї десантно-штурмової бригади, яка працює на Херсонському напрямку, і просить небайдужих долучитись до збірки.
«Нашим друзям на Херсонський напрямок необхідний броньований автомобіль для вивозу поранених з бою. Там, де воює наша десантно-штурмова, звичайні автівки не виживають. Наші медики разом з іншими бійцями знаходяться на лінії зіткнення під цілодобовими обстрілами з усього, а поранених евакуює важка броньована техніка, яка має ще купу бойових задач, тож іноді поранені чекають евакуації бронею годинами, або медики вимушені носити поранених до 5 км пішки (такі походи бувають по десятки разів на день)», – розповідають у Русі.
Для бойових медиків учасниці Жіночого ветеранського руху знайшли броньований Land Rover Defender, що підходить для евакуації у важких умовах.
Гроші можна переказати на:
- банку в Монобанку,
- на Pay pal Sozvezdyeseldereya@gmail.com,
- на офіційний рахунок громадської організації «Жіночий Ветеранський Рух» – ЄДРПОУ – 43319371 (призначення – «ЕВАК») UA913052990000026005045004650 (гривні), UA093052990000026005025013456 (євро), UA213052990000026003025019128 (долари),
- на номери карток 4441114413613009 (Монобанк) і 5363 5420 2019 1780 (Приватбанк).