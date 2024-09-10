Першотравневий районний суд Чернівців присудив умовний термін місцевому жителю за підробку повістки. В документі чоловік виправив дату прибуття на місцевий військкомат з 3 на 9 серпня. Окрім того, підробну повістку буковинець пред'явив, коли його зупинили працівники ТЦК та СП на вулиці.

Під час розслідування правоохоронці Чернівців з’ясували, що 31 липня місцевому жителі працівники міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки видали повістку для прибуття на військкомат для проходження військово-лікарської комісії. Чоловік мав прибути на 3 серпня. Документ завірили печаткою та підписом начальника міського ТЦК та СП.

Коли настала дата прибуття на військкомат обвинувачений Едуард Іпаті виправив дату прибуття, а саме цифру 3 переправив на 9. Як пізніше зізнався чоловік, він це зробив з метою відтермінувати приїзд у військкомат.

«Окрім того, під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що чоловік навмисно, знаючи, що повістка підроблена, біля 20:00 5 серпня пред’явив її працівникам Чернівецького районного управління поліції. Правоохоронці вилучили документ і відправили його на судову експертизу», – йдеться у вироку Першотравневого районного суду Чернівців від 26 серпня.

Едуарду Іпаті пред’явили підозру за ч. 1 ст. 358 КК України, тобто підроблення офіційного документа, а саме повістки про виклик, та за ч. 4 ст. 358 КК України, тобто використання свідомо підробленого документу.

Під час судового засідання суддя з’ясував, що обставиною, яка пом’якшує покарання обвинуваченому є щире каяття. Обставин, що обтяжують покарання суд не встановив.

Суддя Першотравневого районного суду Чернівців визнав Едуарда Іпаті винуватим у вчиненні кримінальних проступків і призначив йому покарання у виді 2 років обмеження волі. Однак потім замінив покарання на 1 рік умовно. Чоловік повинен на цей час виконувати покладені на нього обов’язки, а саме періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти про зміну місця проживання, роботи або навчання. Також не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Також суд призначив стягнути з чернівчанина на користь держави витрати за проведення експертиз в розмірі понад 1,5 тис. грн. На вирок суду можна подати апеляційну скаргу.