Чоловіка затримали в Тернополі на одній із заправок

В Тернополі поліцейські спільно з працівниками СБУ затримали жителя Хмельниччини, який вимагав від військового хабар за можливість звільнитися із ЗСУ. За свої послуги чоловік просив 10 тис. доларів. Йому повідомили про підозру. Зловмиснику загрожує до восьми років ув’язнення.

44-річний мешканець Хмельниччини приїхав в Тернопіль на зустріч з потенційним «клієнтом». Він запропонував чоловікові, який є військовослужбовцем, звільнитись зі служби, повідомили в поліції Тернопільщини в п’ятницю, 2 травня.



«Зловмисник розповів, що має знайомства у ТЦК та у медичних закладах, а тому може без проблем посприяти оформленню військово-облікових документів щодо визнання чоловіка непридатним до військової служби та виключення його з військового обліку», – повідомили в поліції Тернопільщини.

За таку «послугу» військовослужбовець мав заплатити 10 тис. доларів. Правоохоронці затримали зловмисника одразу після передачі йому домовленої суми грошей.

Прокурори Тернопільської окружної прокуратури вже оголосили йому про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України (Зловживання впливом). Жителю Хмельниччини загрожує до восьми років позбавлення волі. Наразі правоохоронці встановлюють ще людей, яким підозрюваний допоміг так звільнити з лав збройних сил, а також його спільників, які працюють в ТЦК.