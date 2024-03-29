У четвер, 28 березня, у житловому будинку селища Зарічне Вараського району сталася пожежа. В одній з кімнат рятувальники виявили тіло 62-річного чоловіка. Про це повідомили в ГУ ДСНС у Рівненській області.

Так, за інформацією надзвичайників, інформація про загорання на вулиці Поліській надійшла близько 16:30. На місці події вони виявили тіло власника помешкання 1962 року народження. Попередньо відомо, що чоловік курив у ліжку, внаслідок чого і здійнялася пожежа.

«До гасіння було залучено п’ятьох рятувальників і один спецавтомобіль. Полум’я знищило ліжко та речі господарського вжитку в кімнаті житлового будинку», – розповів ZAXID.NET провідний фахівець ГУ ДСНС у Рівненській області Вадим Парфьонов.

Тіло чоловіка направили на проведення судово-медичної експертизи, щоб встановити остаточну причину смерті.