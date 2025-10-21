Немовля в сумці знайшла випадкова перехожа

Збаразький районний суд визнав винною жительку Вишнівця, яка залишила у небезпеці свою новонароджену дитину. Жінка народила немовля 20 квітня 2025 року в себе вдома, однак до лікарні не звернулася, а замотала дитину в ковдру і винесла її в сумці на вулицю. Немовля знайшла поблизу недіючого магазину випадкова перехожа.

Жінка одразу викликала швидку допомогу і поліцію. Правоохоронці встановили, що ймовірною біологічною матір’ю може бути 25-річна жителька Вишнівця Роксана А. Під час обшуків у неї вдома виявили докази того, що вона народила дитину самостійно і потім винесла її з дому, так і не звернувшись по медичну допомогу.

«Обвинувачена у сумці перенесла дитину на вул. Богуна в смт Вишнівець Кременецького району, де, витягши новонародженого із сумки, поклала його на ґрунт біля магазину, а сама повернулась до свого будинку. При цьому вона не вжила заходів до збереження життя новонародженої дитини, тобто умисно залишила дитину в небезпечному для життя стані», – йдеться у вироку Збаразького районного суду від 15 жовтня.

У суді жінка повністю визнала свою вину і пояснила, що хотіла приховати свою вагітність від родичів.

Суддя Ігор Гудима врахував те, що обвинувачена раніше не була судима, повністю визнала вину та щиро кається, призначив їй покарання у вигляді двох років позбавлення волі. Однак потім звільнив жінку від відбування основного покарання з іспитовим терміном два роки. Окрім того, вона зобов'язана сплатити понад 23 тис. грн судових витрат за проведену біологічну експертизу.