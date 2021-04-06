Жінка пройшла двотижневу селекцію, яка супроводжуться щоденними фізичними та психологічними навантаженнями

Жорсткий відбір на кваліфікаційний курс Сил спеціальних операцій Збройних сил України вперше пройшла військовослужбовиця. Про це повідомляє Навчально-тренувальний центр ССО у вівторок, 6 квітня.

Жінка пройшла двотижневу селекцію, тобто «відсіювання» – перший і основний етап відбору, який супроводжуться щоденними фізичними та психологічними навантаженнями.

«Цей приклад жіночої нескореності остаточно утвердив рівні можливості для тих, хто готовий "опанувати всі стихії, стати вістрям кожної з них"», – йдеться у повідомленні.

Відбір вже намагалися пройти жінки-військово-службовці, починаючи з 2016 року. Однак досі нікому це не вдалося.

Що відомо про Сили спеціальних операцій

Наймолодший та найсучасніший рід військ Збройних сил України, призначений для ведення «гібридної війни». Його створення було задумано ще у 2007 році, та реально формування повноцінного ССО почалося лише з початком війни на сході України. На початку грудня 2015 року стартував перший курс навчання майбутніх військовослужбовців ССО, підготовлених за стандартами НАТО.

Підготовка бійців ССО в Україні розпочалася значно раніше від офіційної дати створення цього роду війська, 29 липня 2016 року. Пілотний Q-курс стартував у розпал гарячої фази АТО – наприкінці 2015 року на базі 8-го полку спецпризначення на Хмельниччині.