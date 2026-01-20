Андрія Переверзєва повернули з російського полону у межах обміну за формулою «1000 на 1000»

Журналісти проєкту «Схеми» у вівторок, 20 січня, повідомили імена російських лікарів, які можуть бути причетні до катування українського військовополоненого Андрія Переверзєва, якому випалили напис «Слава России».

Йдеться про хірургів із Краснодару – Юрія Кузнєцова та Андрєя Крячка. З початку повномасштабного вторгнення вони регулярно відвідували окупований Донецьк, доставляли так звану гуманітарну допомогу та брали участь у хірургічних втручаннях у місцевих лікарнях.

За даними розслідування, катування відбулося 24 лютого 2024 року під час операції в «Донецькому клінічному територіальному медичному об’єднанні» – найбільшій лікарні на тимчасово окупованій території області. Саме до цього медзакладу систематично приїжджали Кузнєцов і Крячко разом з іншими учасниками групи «Друзі медицини Донбасу», до якої входять близько двох десятків російських лікарів з різних регіонів РФ.

На фото Донецьке клінічне територіальне медоб’єднання

Журналісти зібрали низку доказів, які вказують на можливу присутність Кузнєцова та Крячка в лікарні в день операції. Серед них – фото та відео з медзакладу, опубліковані самими хірургами, метадані одного з відеозаписів, інформація про перетин кордону Крячком та його заїзд автомобілем на окуповану територію.

«Святкові вихідні минули дуже насичено – з надійним товаришем Крячком з’їздили на Донбас, відвезли гуманітарну допомогу, допомогли колегам-хірургам, підтримали бійців на передовій і привітали всіх зі святом 23 лютого», – написав в той день Кузнєцов.

Кузнєцов та Крячко розвантажують «гуманітарну допомогу» біля хірургічного корпусу ДОКТМО

На одній зі світлин, зробленій у кабінеті на той момент заступника директора лікарні Івана Плахотнікова, видно календар із позначкою. Ймовірно, фото було зроблене саме 24 лютого 2024 року.

Крім того, донецькі медики на умовах анонімності підтвердили журналістам, що до операцій у лікарні часто залучають російських лікарів, і що подібні дії не могли відбутися без відома персоналу медзакладу.

«Схеми» зв'язалися із російськими хірургами. Крячко журналістам не відповів, а Кузнєцов заперечив, що робив будь-які операції того дня.

Журналісти також назвали імена й інших лікарів, які могли бути присутніми під час операції українського полоненого. Зокрема, це завідувачі:

двох хірургічних відділень – Алєксандр Шаталов та Нікос Єнгенов,

урологічного – Валєнтін Кобець,

реанімаційного – Наталія Толстова,

проктологічного – Алєксандр Борота.

Лікарі, які могли бути присутніми під час операції українського полоненого

Андрій Переверзєв долучився до війська у 2023 році. Він як боєць 79-ї окремої десантно-штурмової бригади разом з побратимами тримали оборону на Донеччині, на Покровському напрямку. Військові з його позиції перестали виходити на зв'язок 23 лютого 2024 року. За словами Переверзєва, його взяли в полон після того, як по їхній позиції відпрацював російський танк і зайшла піхота.

Нагадаємо, Андрія повернули з російського полону у межах обміну за формулою «1000 на 1000», про який Україна та Росія домовились під час першого раунду прямих перемовин у турецькому Стамбулі. Вперше фото бійця з написом «Слава России» на тілі поширило видання Clash Report у понеділок, 9 червня. Представник ГУР Андрій Юсов підтвердив правдивість фото. Його зробив український лікар, який оглядав військового після звільнення з полону.

15 червня директор національної програми «Неопалимі» Максим Туркевич та лікар-дерматолог Олександр Туркевич повідомили, що українські лікарі почали видаляти напис з тіла військового.