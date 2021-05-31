Із 31 травня до історико-культурного заповідника «Тустань», що розташований у с. Урич на Сколівщині, почав курсувати новий автобус зі Львова. Як повідомили на сторінці зaпoвiдника «Tyстaнь» у Facebook, маршрут обслуговуватиме пeрeвiзник TзOВ «Львiвськe ATП-14631». Маршрут пролягатиме через Трускавець та Схiдницю.

Зі Львова автобус вирушатиме о 8:45 та 14:00, із Трускавця – о 10:40 та 15:55, зі Східниці – об 11:35 та 17:00. А з Урича до Львова можна буде виїхати о 12:05 та 18:30. Приблизний час у дорозі 2 години. Вартість квитка в один кінець 135 грн.

У Львові автобус буде відправлятися з автостанції на площі Двірцевій. Кінцева зупинка в Уричі – біля церкви.

У літній період заповідник працює щодня із 10:00 до 18:00. Вартість квитків для відвідання Тустані: дорослий – 65 грн, пільговий (для дітей, студентів та пенсіонерів за наявності документів, які підтверджують пільгу) – 35 грн. До слова, купуючи один квиток, можна відвідати територію заповідника, Музей Тустані та Центр локальної історії «Хата у Глубокім».

На безкоштовний вхід мають право: діти дошкільного віку, вихованці дитячих будинків та інтернатів, інваліди І та ІІ групи, інваліди дитинства, учасники та ветерани Другої світової війни, учасники бойових дій, учасники АТО, операції об’єднаних сил (ООС), музейні працівники, учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС (I категорія), супроводжуючі особи для організованої групи (більше 10 осіб) школярів або студентів.

Зазначимо також, що для відвідувачів доступні віртуальні польоти над фортецею. Також серед розваг: мотузковий парк, підвісні перешкоди, швидкісний спуск по канату та майстер-клас із гончарства.

Більше інформації можна знайти на сторінці заповідника у Facebook.

Державний історико-культурний заповідник «Тустань» створили у 1994 році. Його загальна площа – 43 га.