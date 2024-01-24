Під час обшуків у переправників вилучили близько 50 тис. доларів, а майно – машини і частки у квартирах, вартістю понад 3,4 млн грн, арештували

Чотирьох мешканців Івано-Франківської та Закарпатської областей звинувачують у незаконному переправленні осіб через державний кордон. За скоєне їм загрожує до 9 років позбавлення волі.

Як повідомили у середу, 24 січня, у територіальному управлінні ДБР у Львові, переправники шукали чоловіків, які хотіли незаконно перетнути кордон під час дії воєнного стану. За 8-12 тис. доларів вони допомагали їм потрапити до Румунії, оминаючи пункти пропуску. Злочинна група діяла близько 5 місяців, маючи у своєму розпорядженні автомобілі, приміщення, обладнання для стеження, а також виявлення засобів негласної аудіо та відео фіксації.

«Організатори доправляли ухилянтів автомобілем до кордону ґрунтовими дорогами. Надалі вони мали йти пішки заздалегідь прокладеними маршрутами, щоб уникнути «зустрічі» з прикордонниками. У травні-червні фігуранти намагалися переправити до Румунії двох чоловіків. Під час отримання чергової оплати за свої «послуги» їх затримали», – зазначили у ДБР.

Під час обшуків у переправників вилучили близько 50 тис. доларів, а майно – машини і частки у квартирах, вартістю понад 3,4 млн грн, арештували. За незаконне переправлення осіб через державний кордон організованою групою чоловікам загрожує до 9 років позбавлення волі. Їх організатора також підозрюють у незаконному придбанні та зберіганні боєприпасів.