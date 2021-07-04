Найбільше від негоди постраждав Бахчисарайський район

Через сходження селевого потоку в Бахчисарайському районі окупованого Росією Криму одна жінка загинула, ще одна – постраждала. Через сильні дощі в Бахчисарайському районі підтопленими виявилися десятки будинків та психоневрологічний інтернат.

Про постраждалу жінку повідомив підконтрольний Москві віце-прем'єр півострова Євген Кабанов. У свою чергу про загибблу жінку повідомила російська агенція «Інтерфакс» з посиланням на місцевих рятувальників. При цьому офіційно про загибель жінки окупаційна влада Криму не повідомляла. За інформації підконтрольної Росії голови Бахчисарайської райадміністрації Людмили Пучкової, одна людина вважається зниклою безвісти.

Як повідомив директор кримського центру медицини катастроф і швидкої медичної допомоги Сергій Олефіренко, на території Бахчисарайського району виникла проблема з проїздом до населення автомобілів швидкої допомоги.

Підконтрольне Кремлю «міністерство будівництва» Криму опублікувало відео наслідків підтоплення в селищі міського типу Куйбишеве Бахчисарайського району, де підтоплено близько 50 приватних будинків. Загалом на території району випало півтора місячної норми опадів.

4 липня рятувальники евакуювали жителів 50 підтоплених будинків у Куйбишевому. Крім того, в селі Новобобровка Байдарської долини біля Севастополя вийшла з берегів річка Бага, одна з доріг виявилася заблокованою.

Також кримські рятувальники повідомили про підтоплення психоневрологічного інтернату в Бахчисараї і нові підтоплення в Ялті.

У Криму з початку літа йдуть дощі. На 3-5 липня там оголосили чергове штормове попередження.

З 17 червня в Криму окупаційна влада оголосила режим надзвичайної ситуації. Тоді спочатку двомісячна норма опадів випала на сході півострова, на наступний день — тримісячна на південному березі.

Підтопило більше як 600 будинків, рятувальники евакуювали майже 1,8 тисячі людей, були перебої з водо-, електро- і газопостачанням. Найбільше постраждали Керч і Ялта. На півдні Криму загинув чоловік, безвісти пропала жінка, 58 людей травмувалися.