Анастасія Парфенова 13 березня пішла з дому в Одесі і не повернулася

16-річну мешканку Одеси Анастасію Парфенову, яка пішла з дому 13 березня, знайшли мертвою у Львівській області.

Як розповіли в поліції Одеської області, дівчина зникла з дому в Одесі ще 13 березня. Уночі 22 березня мама дівчини звернулася про її зникнення в поліцію. За цим фактом одеські поліцейські відкрили провадження за ч.1 ст.115 ККУ та розпочали пошуки безвісти зниклої.

«На жаль, 24 березня тіло дівчини було виявлено на території одного з населених пунктів Львівщини. За попередньою інформацією судово-медичного експерта, ознаки насильницької смерті на її тілі відсутні», – йдеться в повідомленні поліції Одещини.

За даними ZAXID.NET, тіло дівчини знайшли в полі у Львівському районі. У рамках розслідування тіло неповнолітньої скерували на експертизу, яка встановить остаточну причину смерті. Поліцейські з’ясовують обставини трагедії.