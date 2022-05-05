Поліція знайшли безвісти зниклу 70-річну мешканку Рівного Євгенію Грохольську, яка пішла з дому тиждень тому. Літню жінку знайшли у підсобному приміщенні в підвалі без ознак життя. Під час поверхневого огляду на тілі слідів насильницької смерті не виявили. Причині смерті встановить експертиза.

Тіло знайшли близько 12:30 у четвер, 5 травня, повідомляє прес-служба поліції Рівненщини. Померла жінка перебувала підсобному підвальному приміщенні на вулиці Руській у Рівному.

«Поліцейські встановили, що жінка підробляла прибиральницею, а інвентар зберігала у підсобці. Там на стільці її і знайшли без ознак життя», – йдеться у повідомленні.

Усі обставини загибелі наразі встановлюють слідчі. Тіло відправили в морг для проведення судово-медичної експертиз. За результатами огляду ознак насильницької смерті не виявлено.

Зазначимо, розшукувати жінку почали 2 травня, після того, як до поліції звернулась її 32-річна онука. Вона повідомила, що ще тиждень тому з дому пішла її бабуся та до цього часу не повернулася.