Зруйновані з 3 по 9 поверхи

Будинок, який частково обвалився під час ракетної та дронової атаки на Тернопіль 19 листопада, демонтують. Таке рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету Тернопільської міськради 28 листопада. Спеціальна комісія виїжджала на вул. Стуса, 8 і оглядала дім. Згідно з їхніми висновками, будинок відновити неможливо.

Огляд пошкодженого будинку проводили експерти з регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Тернопільської області. Фахівці повідомили про те, що в будинку сильно пошкоджені несучі конструкції, а це загрожує самовільним обвалом дому будь-якої миті. Також в аварійному стані огороджувальні конструкції. Згідно з висновком комісії, через це будинок неможливо відновити.

Багатоповерховий дім внесли до переліку потенційно аварійних об’єктів, що підлягають невідкладному демонтажу. У міській раді Тернополя зазначили, що його демонтують до кінця 2025 року.

Також міські чиновники закликали постраждалих мешканців з будинку на вул. Стуса, 8 подавати заявки на отримання компенсації на житло та допомогу. «Прийняті рішення відкривають для мешканців можливість пришвидшено отримати грошову компенсацію в межах державної програми «єВідновлення» для придбання нового житла», – зазначили в Тернопільській міськраді.

Увесь перелік допомоги, яку надають для постраждалих місцевих мешканців з будинків на вул. Стуса, 8 та 15 Квітня, 31, можна знайти за посиланням.

Додамо, що в іншому будинку на вул. 15 Квітня, 31 вже почали встановлювати вікна в квартирах мешканців. Роботи проводять за гроші з міського бюджету.