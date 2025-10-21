Росіяни відправили на штурм двох жінок

Українські бійці ліквідували двох жінок, яких росіяни відправили на штурм. Відео ліквідації окупанток опублікувала 110 окрема механізована бригада у своєму телеграм-каналі.

Російських окупанток помітили українські аеророзвідники. Військові зазначають, що росіяни відправили жінок штурмувати українські позиції. Однак захисники за допомогою дронів ліквідували окупанток.

«Росіяни кидають у штурми жінок. 110-та разом із побратимами зі 154-ї ОМБр зафіксували та знищили двох окупантів жіночої статі», – йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що військові не розголошують напрямок, на якому це сталось. Проте з відкритих джерел відомо, що 110 та 154 бригади виконують бойові завдання на Харківщині.

Додамо, що за час повномасштабної війни це – третій зафіксований випадок ліквідації жінок-штурмовиків.

Вперше про те, що росіяни відправляють на штурм жінок, повідомила 24 бригада наприкінці липня 2025 року. Тоді українські військові знищили біля міста Часів Яр групу російських штурмовиків, серед ліквідованих окупантів було щонайменше троє жінок.

Другий випадок стався на початку серпня цього ж року біля Покровська Донецької області. Бійці бригади «Спартан» Національної гвардії України ліквідували росіянку, яка намагалась штурмувати Покровськ.