Тренування мобілізованих громадян під час курсу БЗВП на тренажері

У Збройних силах України оновили програму базової загальної військової підготовки (БЗВП). Про це повідомили у вівторок, 15 квітня, у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.

За даними Генштабу, зміни покликані зменшити навантаження на військових, а також придатних до служби в частинах забезпечення, підрозділах охорони, ТЦК та СП. Зміни також стосуватимуться військових вишів, навчальних центрів та установ, медичних підрозділів та підрозділів логістики, зв’язку й охорони.

Оновлену БЗВП запровадять з 1 травня 2025 року. Відповідне рішення ухвалив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

«Зміни стосуються як військовослужбовців, які щойно призвані на службу, так і тих, хто раніше проходив навчання на кафедрах військової підготовки або з різних причин проходить БЗВП повторно. Ідеться саме про колишню категорію “обмежено придатних”, які відповідно до змін у законодавстві мають проходити службу виключно в тилових частинах – згідно з рішенням військово-лікарської комісії», – повідомили у пресслужбі Генштабу.

Що зміниться в програмі БЗВП

З 1 травня вищезгадані категорії військових проходитимуть БЗВП за оновленою програмою. Вона передбачає:

скорочення терміну підготовки до одного місяця (замість 45 діб);

зниження рівня фізичних навантажень;

формування окремих навчальних підрозділів (рот або взводів).

У пресслужбі Генштабу повідомили, що оновлення БЗВП має на меті впорядкувати програми підготовки та знизити навантаження на бійців – зокрема, обмежено придатних, – а також здійснити доукомплектування підрозділів забезпечення. Нові правила підготовки затвердили з урахуванням рекомендацій омбудсменки з питань захисту прав військовослужбовців та членів їх сімей.

Нагадаємо, з 1 листопада 2024 року навчальні центри ЗСУ збільшили проведення базової загальновійськової підготовки до 1,5 місяця замість 30 днів. Нарощення базової загальновійськової підготовки передбачає збільшення тривалості програм вогневої підготовки, домедичної практики та інших додаткових ввідних курсів.

У лютому 2025 року програму БЗВП оновили з акцентом на психологічну стійкість. Зокрема, впровадили так званий нульовий день/день перезавантаження (адаптація цивільного до військового середовища), наростили зміст психологічної підготовки та додали «маршеву» підготовку (фізичні тренування) для формування витривалості військовослужбовців. За словами головкома Сирського, у березні внаслідок успішних результатів БЗВП зафіксували зменшення втрат особового складу.