Блогер із Молдови Нікалай Лєбєдєв, відомий як Некоглай, у четвер передав українським військовим п'ять дронів різної величини. Як пише молдовський сайт NewsMaker, відео з Некоглаєм опублікували в Telegram-каналах.

На відео Некоглай розповідає, що привіз до Києва п'ять дронів, необхідних українській армії, а також пізніше передасть автомобіль, який «зараз перебуває не в найкращому стані» і який пообіцяв відремонтувати.

«Радий бути частиною перемоги, перемоги над русским миром», – каже блогер на відео.

Українські військові своєю чергою передали Некоглаю сухпайки.

Лєбєдєв родом із Молдови, але до листопада 2022 року жив у Москві. Тоді в Росії проти нього почали слідство через «дискредитацію російської армії» після публікації в TikTok ролика з пародією на відео з російським солдатом, на якого скидають гранати з дрона.

У листопаді 2022-го Некоглая затримали в Москві, де суд ухвалив рішення оштрафувати блогера на п’ять тисяч рублів і депортувати в Молдову за порушення міграційного законодавства. Пізніше проти Некоглая в Росії порушили кримінальну справу.

Після повернення в Молдову блогер заявив, що поліцейські в Москві його жорстоко побили та намагались зґвалтувати. У січні він пообіцяв «у відповідь на дії Росії» передати українській армії дрони на 100 тис. доларів.