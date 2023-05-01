Некерована авіаційна ракета Zuni призначена для ураження фортифікацій або колон військової техніки противника

Командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук показав фото штурмовика Су-25, озброєного американськими ракетами «повітря-земля» Zuni. Відповідне фото Олещук опублікував у своєму Telegram-каналі в понеділок, 1 травня.

Олещук опублікував фото штурмовика Су-25, озброєного ракетами Zuni. На знімку ракети підписані українською мовою: «За діточок Умані та уманьчан», що може свідчити про те, що українська бойова авіація вже застосовує проти окупантів американські ракети. «Горіть у пеклі, нелюди!» – написав Олещук у підписі до фото.

Штурмовик Су-25, озброєний некерованою авіаційною ракетою Zuni, фото Миколи Олещука

Ці авіаційні ракети призначені для ураження наземних цілей, фортифікаційних споруд, інших об’єктів та колон ворожої техніки на марші. У січні США включили до одного з пакетів військової допомоги Україні 4000 авіаційних некерованих ракет Zuni, зазначає «Українська правда».

Найактивніше 127 мм некеровану авіаційну ракету «повітря-земля» Zuni застосовувала авіація ВМФ США та Корпусу морської піхоти у військових кампаніях 1960-1970-их років, зокрема у В’єтнамі. Ракету розробили інженери Станції авіаційного озброєння ВМС США China Lake у 1950-х роках. Із 1958 її почав серійно виробляти підрозділ Hunter-Douglas компанії Bridgeport Brass Company. Із 1966 року ракету за ліцензією виробляла бельгійська компанія Forges de Zeebrugge, яка нині належить Thales, пише «Мілітарний».

Нагадаємо, 28 квітня в Умані Черкаської області російська ракета влучила в житловий будинок крилатою ракетою Х-101. Внаслідок цього обвалився цілий під’їзд, де було зареєстровано 109 людей. Знищено повністю 27 квартир. Також згоріли вщент або пошкоджені понад 33 авто.

29 квітня пошуково-рятувальну операцію в Умані було завершено. Внаслідок атаки загинули 23 особи, з яких 6 дітей, поранено 9 осіб, ще двоє осіб вважаються зниклими безвісти.