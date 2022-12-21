Росіяни готуються до оборони в Бєлгородській області

У прикордонній з Україною Бєлгородській області Росії в районі населеного пункту Устинка росіяни будують лінію оборони, яка включає мінні загородження та протитанкові рови. Фотографії лінії оборони росіян 21 грудня опублікувала сторінка Збройних сил України у Facebook.

«В Бєлгородській області в районі н.п. Устинка триває будівництво лінії оборони, яка включає: протитанкові рови шириною 4 метри, бетонні піраміди, мінні загородження, взводні та ротні опорні пункти», – сказано в дописі.

Очільник області В’ячеслав Гладков прокоментував необхідність створення такої глибокоешелонованої лінії оборони так: «Мb и не збираємося йти» та назвав її «засічною смугою».

У ЗСУ нагадали, що «засічною смугою» називалася лінія укріплень, створена на південних кордонах Московського царства у XVI-XVII століттях. Вона допомагала захищатися від набігів з боку Кримського ханства.

Раніше у деяких регіонах Росії влада доручила перевірити бомбосховища та укриття, тестувала систему цивільного захисту і шукала охочих долучитися до будівництва укріплень на окупованих територіях, а також у Бєлгородській області.