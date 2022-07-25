ЗРК Stormer HVM наводять ракети у напівавтоматичному режимі та здатні збивати літаки і гелікоптери на невеликій висоті

В Україну прибули перші шість зенітних ракетних комплексів Stormer HVM. Оперативне командування «Південь» Збройних сил України розповіло, що британські «невидимі» ЗРК Stormer HVM «бачать» ворожих штурмовиків на відстані до 18 км.

Зазначається, що ЗРК Stormer HVM називають «невидимими» через їхню особливість наводити ракети на ціль у напівавтоматичному режимі.

«Це робить британського ЗРК, в прямому сенсі того слова «невидимим» для бортових датчиків радіолокаційного опромінення, які стоять на ворожих вертольотах та літаках», – пояснили в ОК «Південь».

Відео ОК «Південь»

Зазначається, що Stormer має восьмизарядну пускову установку на даху і місце всередині для розміщення ще восьми ракет, які здатні на невеликій висоті збивати літаки і гелікоптери ворога. Екіпаж складається з 3 осіб. Дальність стрільби до 7 км. Вага 13,5 т, потужність двигуна 250 кінських сил, максимальна швидкість 180 км/год.

У квітні міністр оборони Великої Британії Бен Воллес оголосив про передачу Україні бронетранспортерів Stormer, які оснащені пусковими установками для зенітних ракет Starstreak, для посилення ППО країни.

Зазначимо, що сьогодні стало відомо, що в Україну прибули перші німецькі зенітні установки Gepard.